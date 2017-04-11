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Бойовики порушують "тишу", поранили двох бійців ЗСУ – штаб

Вівторок, 11 квітня 2017, 19:12

Двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення у зоні АТО.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Вказується, що російсько-терористичні підрозділи продовжують порушувати режим "Тиші", з початку доби вони здійснили 23 обстріли позицій українських військових.

"Поблизу Маріуполя, з озброєння БМП та БТР, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших позиціях у районі Водяного. З гранатометів, зенітних установок ЗУ-23-2 та кулеметів великого калібру ворог обстрілював наших воїнів під Мар’їнкою. По позиціях поруч Новотроїцького противник вів вогонь з гранатометів, а з великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Чермалика та Красногорівки. Зі стрілецької зброї вів вогонь по захисниках Широкиного. У районах населених пунктів Новотроїцьке, Водяне та Красногорівка діяли ворожі снайпери", - повідомили в штабі АТО.

Водночас "на Донецькому напрямку, по позиціях поруч населеного пункту Опитне, противник застосував міномети калібру 120мм та 82мм, озброєння БМП та гранатомети".

"В районі Авдіївки, позиції наших військ накривав вогнем 82-міліметрових мінометів, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Застосування противником мінометів калібру 82мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовані по опорних пунктах поблизу населеного пункту Піски. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог вів вогонь по наших захисниках у районі Зайцевого", - повідомив штаб.

Повідомляється, що на Луганському напрямку, міномети калібру 120мм бойовики застосували по позиціях поруч населеного пункту Кримське, а з гранатометів обстріляли позиції неподалік Катеринівки.

Українська правда

Теми: бойові діїДонбас
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