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"УЗ" призначила додаткові поїзди на травневі свята

Середа, 12 квітня 2017, 06:04

На травневі свята "Укрзалізниця" призначила 14 додаткових поїздів і додаткові рейси 5 графікових поїздів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Для задоволення підвищеного попиту пасажирів на подорожі під час травневих свят Укрзалізниця призначила ще 8 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть на популярних напрямках Київ – Хмельницький, Миколаїв – Київ, Дніпро – Київ, Київ – Суми, Одеса – Львів та Львів – Ужгород. Загалом уже в продажу квитки на 14 додаткових поїздів у популярних напрямках та додаткові рейси 5 графікових поїздів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що додаткові поїзди курсуватимуть в період з 26 квітня по 10 травня.

Теми: Укрзалізниця
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