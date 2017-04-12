В СММ ОБСЄ заявляють про стрілянину в напрямку їхнього безпілотника

В ОБСЄ заявляють, що на Луганщині в напрямку безпілотника місії стріляли.

Про це йдеться у повідомленні місії.

У повідомленні зазначається, що інцидент стався 11 квітня.

Патруль СММ у складі п’ятьох співробітників Місії на двох броньованих автомобілях перебував приблизно за 2,5 км на південь від підконтрольного урядові н. п. Старий Айдар (20 км на північний захід від Луганська) і орієнтовно за 2 км на північний захід від лінії зіткнення.

"Вийшовши з автомобілів, о 13:00 спостерігачі здійснили запуск безпілотного літального міні-апарата (БПЛА). О 13:06, коли БПЛА летів на висоті 120 м над позицією Збройних сил України, розміщеною орієнтовно за 200 м на південно-південний захід від місцеположення патруля, спостерігачі почули 10 пострілів зі стрілецької зброї також приблизно за 200 м на південно-південний захід від місця їхнього розташування", - сказано в повідомленні.

В цьому районі лінія зіткнення йде по річці

"За оцінкою СММ, вогонь вівся в напрямку БПЛА", - зазначили в СММ ОБСЄ.

"Команда Місії відразу повернула БПЛА. На апараті після посадки видимих пошкоджень виявлено не було. Патруль негайно залишив цей район", - додали в місії.

СММ поінформувала про це Спільний центр із контролю та координації (СЦКК), а також звернулася до СЦКК із запитом розібратися з цим інцидентом.

Про запланований політ БПЛА Місія повідомила Спільний центр заздалегідь. Це вже другий інцидент із БПЛА СММ за останні сім днів.