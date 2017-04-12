РНБО: Відтепер спецопераціями можна командувати з будь-якої точки

У РНБО заявляють про появу мобільного командного пункту, що дозволяє керувати спецопераціями будь-якої складності з будь-якої точки України.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби РНБО.

"Головний ситуаційний центр України отримав у своє розпорядження мобільний командний пункт, що дозволяє керувати спецопераціями будь-якої складності з будь-якої точки України", - сказано в повідомленні.

Мобільний командний пункт оснащений системою захищеного конфіденційного аудіо- та відеозв'язку, безпілотними літальними апаратами і комплексною системою відеоспостереження, що дозволяє забезпечувати оперативне управління та аналіз складних ситуацій у сфері безпеки і оборони як із Головного ситуаційного центру РНБО України, так і з будь-якого іншого захищеного центру.

Саме за допомогою мобільного командного пункту Секретар РНБО Олександр Турчинов керував черговими випробувальними ракетними пусками зі свого робочого місця, додали у повідомленні.

Українська правда