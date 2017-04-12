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Саакашвілі пропонує відгородитися від ОРДЛО стіною

Середа, 12 квітня 2017, 14:28

Екс-глава Одеської обласної державної адміністрації, лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі пропонує відгородитися від тимчасово окупованого Донбасу стіною.

Про це він пише 12 квітня у Facebook.

"Я за те, щоб спорудити велику стіну (не яценюківську, а справжню), тимчасово відгородитися від окупованої частини Донбасу, сконцентрувавшись на решті України", – пише Саакашвілі.

"Ми обов'язково повернемо окуповані території після того, як переможемо корупцію і почнемо швидкий розвиток. Але щоб їх повернути швидше, зміни в першу чергу повинні відбутися в Києві", – вказує політик.

Саакашвілі зазначає, що Україні потрібно вибудувати міцну ефективну державу і тоді жителі окупованих території "своїми руками розіб'ють стіну як свого часу східні німці".

Водночас він наголосив, що Україні потрібно виграти гібридну війну в Росії, а для цього створити успішну країну з потужною армією.

Українська правда

Теми: СаакашвіліДонбас
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