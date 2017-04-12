У Німеччині заявили, що жодного діагнозу Насірову не ставили

Центр серця при Університетській клініці Фрайбурга ніколи не ставив діагноз щодо стану здоров’я відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Про це Deutsche Welle повідомили у прес-службі клініки.

Таким чином медики спростували заяву Державного управління справами про те, що лікарі Університетського кардіологічного центру Фрайбурга нібито підтвердили правильність діагнозу Насірова.

"За результатами дослідження на основі методичних рекомендацій Європейського товариства кардіологів та згідно з німецькою DRG-системою - обраний лікувальний підхід заперечень не викликає, діагноз медиками Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами встановлений правильно", - йдеться у прес-релізі на сайті ДУС.

Однак виявилося, що жодного діагнозу відстороненому голові ДФС у клініці Фрайбурга взагалі не ставили.

З’ясувалося, що лікарі "Феофанії" вислали до Німеччини анонімізовану інформацію з історії хвороби одного з пацієнтів і попросили підтвердити обґрунтованість обраного методу лікування.

"Чи дійсно йдеться у документах з історії хвороби про дані Романа Насірова, ми не знаємо", - повідомили у фрайбурзькій клініці.

Натомість у "Феофанії" відмовилися коментувати обставини співпраці з німецькими лікарями, пославшись на зайнятість фахівців, які відповідають за цю справу.

Як відомо, 2 березня у лікарні "Феофанія", яка підпорядкована Державному управлінню справами, Насірову поставили діагноз "інфаркт міокарда".

Серцевий напад у Насірова буцімто стався у той момент, коли його прийшли заарештовувати детективи Національного антикорупційного бюро за підозрою у мільярдних зловживаннях.

Важкий стан пацієнта мав завадити його арешту.

Зрештою, підозрюваний таки постав перед судом для обрання запобіжного заходу, а комісія Міністерства охорони здоров’я кількома тижнями пізніше спростувала поставлений у "Феофанії" діагноз. Комісію було скликано за ініціативи НАБУ.