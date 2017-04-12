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Кількість заручників бойовиків зросла за рахунок цивільних – Геращенко

Середа, 12 квітня 2017, 20:52

Кількість заручників, захоплених бойовиками, зросла до 126 осіб за рахунок цивільних.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"(…)Ще більш важливі певні крихкі просування в питанні звільнення заручників. На жаль, в списку заручників, які дає нам СБУ, вже 126 осіб, кількість незаконно утримуваних зросла за рахунок цивільних", - написала вона на Facebook.

За словами Геращенко, тих, кого ОРДЛО вимагає передати заради звільнення - більше 600 осіб.

"30 з них не мають жодного відношення до АТО, 60 проходять за надважкими злочинами і не підлягають амністії - і це найболючіші питання дискусії. А серед 500 інших, що їх запитує ОРДЛО, кілька сотень не бажають переміщатися на окуповані території", - зазначила політик.

"ОРДЛО категорично відмовилися від залучення МКЧХ і ООН до процесу збору цих відмов, хоч два місяці до того обговорювали і наполягали на місії ООН. Українська сторона заради звільнення заручників запропонувала як компромісний варіант залучити до процесу засвідчення цих підписів офіс Уповноваженого ВР з прав людини, процедура проходитиме під моніторингом ОБСЄ", - додала вона.

Геращенко висловила сподівання, що процес збору підписів незабаром розпочнеться, оскільки ці компромісні пропозиціі були узгоджені усіма .

"Також маємо обережний оптимізм в питанні допуску МКЧХ до тюрем на окупованих територіях, сьогодні детально говорили про залучення МКЧХ до передачі посилок від рідних, і сподіваюся, що досягнуто згоду. Україна відкрита. Чекаємо , що і інші допустять в свої тюрми МКЧХ", - повідомила Геращенко.

Вона розповіла, що на засіданні також йшлося про необхідність залучення МКЧХ до ідентифікації загиблих.

"Також ми довго обговорювали екологічну проблематику. Украінська сторона запропонувала провести спільне засідання економічної і гуманітарної групи задля вирішення низки питань, в тому числі щодо необхідності проведення ремонтних та очищувальних робіт для нормального функціонування екологічно важливих об'єктів поблизу лініі зіткнення та на окупованій території", - зазначила Геращенко.

Українська правда

Теми: полонені
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