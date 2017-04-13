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Тіллерсон: поки РФ не виведе війська з Донбасу, відносини з США не покращаться

Четвер, 13 квітня 2017, 01:46

Поки не буде досягнутий повний прогрес по виконанню Мінських угод, ситуація з Україною залишається перешкодою для поліпшення відносин між США і Росією.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон за підсумками зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і президентом РФ Володимиром Путіним.

"Щодо Мінських угод, ми обговорили їх важливість. Росія може досягти прогресу в реалізації угод шляхом деескалації насильства та вжиття заходів для виведення сепаратистських озброєних сил і важкого озброєння, щоб спостерігачі ОБСЄ могли виконувати свою роль", - повідомив він.

"Поки не буде досягнутий повний прогрес по виконанню Мінських угод, ситуація з Україною залишається перешкодою для поліпшення відносин між США і Росією", - підкреслив держсекретар США.

Як повідомлялося, після зустрічі Путіна з Тіллерсоном, яка тривала близько двох годин, президент РФ заявив російському телебаченню: "Можна сказати, що рівень довіри на робочому рівні, особливо в тому, що стосується військових справ. Він не покращився, а, швидше за все, погіршився ".

Теми: ДонбасСШАРосія
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