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АТО: бойовики б’ють із мінометів, один боєць ЗСУ загинув, двох поранено

Четвер, 13 квітня 2017, 07:03
АТО: бойовики б’ють із мінометів, один боєць ЗСУ загинув, двох поранено

За минулу добу російсько-окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції Збройних Сил України, один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Тут, вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог накривав позиції поблизу населеного пункту Водяне.

З мінометів калібру 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів гатив по позиціях ЗСУ під Мар’їнкою.

Захисників Широкиного російсько-терористичні підрозділи обстрілювали з озброєння БМП та стрілецької зброї.

По морпіхах, які тримають оборону під Гнутовим ворог відкривав вогонь зі 120-мм мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів, а оборонців Гранітного, Талаківки, Павлополя та Гнутового активно обстрілювали з кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї.

Оборонців Водяного обстрілювали ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, основними об’єктами вогневих зусиль противника були опорні пункти сил АТО поблизу Авдіївки та шахти "Бутівка". Так, захисників шахти "Бутівка" ворог накривав вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а по оборонцях Авдіївки гатив з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та протитанкових ракетних комплексів.

Озброєння БМП російські найманці застосовували проти захисників Опитного, а оборонців Кам’янки та Зайцевого обстрілювали з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. По позиціях поблизу населених пунктів Піски та Луганське противник бив з кулеметів великих калібрів. У районах Авдіївки та Троїцького діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів противник бив по позиціях сил АТО біля Новоолександрівки.

З озброєння БМП обстрілював захисників Кримського, а з гранатометів різних калібрів гатив по позиціях у районі Катеринівки. Гранатомети та великокаліберні кулемети ворог застосував по опорних пунктах ЗСУ в районі Новозванівки.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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