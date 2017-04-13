В Одесі серед ночі виникла пожежа на причалі в дачних будинках, її загасили під ранок.

Жертв і постраждалих немає, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 13 квітня.

Повідомлення про пожежу на причалі на вулиці Шкіперна надійшло о 02:17 четверга.

Пожежа сталась в одно- та двоповерхових дачних будинках на загальній площі 500 кв м.

"Ліквідація пожежі ускладнювалась поодинокими вибухами побутових газових балонів та каністр, щільністю забудови та відсутністю під’їздів до моря для забору води", – повідомляють рятувальники.

В Одесі вночі палали будиночки на причалі ДСНС

О 04:08 пожежу локалізували, а о 04:59 – ліквідували.

Причину пожежі та збиток встановлюють.

На місці пожежі працювали 50 осіб особового складу та 10 одиниць техніки від ГУ ДСНС в Одеській області, одна бригада швидкої меддопомоги та 2 екіпажі поліції.