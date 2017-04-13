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У військовій частині на Волині побились контрактники: один помер

Четвер, 13 квітня 2017, 13:17

В одній з військових частин Володимир-Волинського гарнізону в результаті бійки загинув військовослужбовець-контрактник.

Про це повідомляє 13 квітня прес-служба оперативного командування "Захід" на своїй сторінці у Facebook.

"Попередньо встановлено, що кілька військовослужбовців військової служби за контрактом, в позаслужбовий час, в одному з громадських місць проводили свій вільний час на власний розсуд. В результаті між військовослужбовцями виникла суперечка, яка призвела до бійки, внаслідок якої один з військовослужбовців отримав травму не сумісну з життям", – йдеться в повідомленні.

В свою чергу  ГУНП у Волинській області повідомляє, що поліцейські встановили особу потерпілого, ним виявився 25-річний військовий контрактної служби 14-ї ОМБР.

Там повідомляють, що вночі до чергової частини Володимир-Волинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу будинку на вулиці Князя Романа лежить чоловік із тілесними ушкодженнями.

Потерпілого автомобілем швидкої медичної допомоги доставили у відділення реанімації Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, мозкову кому. Не приходячи до свідомості, військовий помер під час проведення реанімаційних заходів.

Відомості поліцейські внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.

Нині, вирішується питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

У військовій частині призначене службове розслідування.

За словами начальника Володимир-Волинського відділу поліції Михайла Бобика, потерпілим виявився уродженець Маневицького району.

Більш детально про причину смерті, як зазначив керівник володимирських правоохоронців, можна буде говорити тоді, коли будуть результати розтину тіла померлого, пише Волинський інформаційний портал.

"Українська правда" у Threads

Теми: арміяВолинська областькримінал
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