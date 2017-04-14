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У Держдепі повідомили, про що говорили Тіллерсон і Путін

П'ятниця, 14 квітня 2017, 02:50

На зустрічі державного секретаря США Рекса Тіллерсона в Москві з президентом РФ Володимиром Путіним сторони намагалися з'ясувати, чому так впав рівень довіри між державами і як налагодити двосторонній контакт.

Про це повідомив у четвер під час брифінгу у Вашингтоні представник Державного департаменту США Марк Тонер, передає "Укрінформ".

"Сторони визнали, що рівень довіри між нашими державами знаходиться на історично низькому рівні", - зазначив він.

Тонер повідомив, що в ході розмови Тіллерсон і Путін "обговорили історію того, чому так вийшло". За словами Тонера, обидва намагалися краще зрозуміти, чому кожна з держав роздратована діями іншої в певних сферах.

Відповідаючи на питання журналіста, чи йшла мова на зустрічі про Україну, Тонер зазначив, що не ознайомлений з усіма деталями їхнього діалогу.

"Я можу сказати, що українське питання точно піднімалося на двосторонній зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим. У мене немає всіх деталей зустрічі з президентом Путіним", - сказав він.

У той же час Тонер підкреслив, що Тіллерсон дуже чітко озвучив свою позицію щодо України відразу після зустрічі в Москві.

Крім того, Тонер назвав "спекуляціями" повідомлення про те, що президентська комісія США-РФ відновлює свою роботу. Замість неї буде робоча група з питань двосторонньої взаємодії, однак детальний мандат цієї групи поки не визначений.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін і Тіллерсон тему України обговорювали неглибоко.

"Пунктирно - так. Детального обговорення України не було", - сказав він.

Теми: ПутінСША
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