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Біля берегів Лівії зникли майже 100 мігрантів

П'ятниця, 14 квітня 2017, 06:05

Щонайменше 97 мігрантів з країн Африки, включаючи жінок і дітей, зникли безвісти після того як їхнє судно затонуло біля узбережжя Лівії.

Про це повідомив представник лівійської берегової охорони, передає ВВС.

На даний момент вдалося врятувати лише 23 чоловіків - вони зуміли втриматися на поверхні води, вхопившись за підручні плавзасоби.

За словами представника берегової охорони, рятувальна операція триває, але шанси знайти живих невеликі.

Ті, хто залишився в живих повідомили, що їхній човен затонув в море менш ніж в 10 кілометрах від столиці Тріполі. У числі зниклих безвісти - 15 жінок і п'ятеро дітей.

Лівія - ключовий транзитний пункт для нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Європи через Середземномор'є.

За даними Міжнародної організації з міграції, тільки в цьому році, щонайменше, 590 біженців загинули або зникли безвісти біля лівійського узбережжя.

Теми: міграція
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