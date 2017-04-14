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РФ зібралася поставляти скраплений газ в Україну через Курченка і Януковича - ЗМІ

П'ятниця, 14 квітня 2017, 08:29
РФ зібралася поставляти скраплений газ в Україну через Курченка і Януковича - ЗМІ

У Росії не виключають, що утікач Сергій Курченко може стати монопольним постачальником російських скраплених вуглеводневих газів в Україні.

Про такі рішення на нараді заступника міністра енергетики РФ Кирила Молодцова і представників нафтогазових компаній пише російський Коммерсант.

За даними декількох джерел видання, знайомих з ходом наради, чиновник попередив, що з 1 травня вивезення СВГ в Україну буде обмежений рішенням Федеральної служби з технічного та експортного контролю РФ.

Єдиним варіантом для російських виробників стане робота з трьома українськими трейдерами.

Це "Ойл Трейдінг Груп" (бенефіціар, з української реєстру, Вікторія Панаріна), ТОВ "Нафтопродукт Трейдинг" (належить гонконгській Silver Prime Inс. Ltd) і ТОВ "Перспектива трейд груп" (власник - Світлана Глущенко). Представники структур були присутні на нараді.

При цьому, на думку чотирьох співрозмовників "Комерсант", за всіма трьома компаніями стоять український бізнесмен-утікач Сергій Курченко, а також син Віктора Януковича Олександр.

Раніше бенефіціаром Silver Prime Inс. в 2016 році називали Валентина Мору, заступника голови групи UMH Курченка. Зараз бенефіціаром гонконгської компанії є Дмитро Крікберг, член наглядової ради Одеського НПЗ в період, коли завод контролював Курченко.

Джерела "Комерсант" уточнюють, що представники компанії Сергія Курченко СЄПЕК, яка контролювала майже всі поставки СВГ і нафтопродуктів в Україні до зміни влади в 2014 році, також були присутні на зустрічі в Міненерго РФ.

Україна в кінці 2016 року заборонила постачання СВГ ряду російських компаній. З 18 березня Україна ввела санкції проти ряду великих імпортерів СВГ і нафтопродуктів, оскільки підозрює їх у фінансуванні ОРДЛО.

Теми: КурченкоЯнуковичРосія
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