У Миколаєві зупинили передачу до Росії газотурбінного обладнання

Працівники Служби безпеки України у Миколаєві запобігли спробі постачання до Росії складових до газотурбінних двигунів військового призначення.

Це обладнання використовують на кораблях Військово-морського флоту Російської Федерації, повідомляє СБУ 14 квітня.

Оперативники СБУ спільно з військовою прокуратурою та за сприяння адміністрації держпідприємства "Зоря" – "Машпроект" затримали працівника цього підприємства та місцевого ділка, які "намагалися вивезти з території заводу три агрегати, призначені для контролю температури газу у ГТД (загальна вартість 124 тисячі гривень)".

Затримали працівника ДП "Зоря" – "Машпроект" і ділка СБУ

"Крім того зловмисники намагалися вивезти 86 сопел до форсунок для ГТД, а також штампи і печатки, що мали б легітимізувати перед іноземною стороною викрадені комплектуючі", – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, "крадії діяли на замовлення громадянина РФ, представника комерційної структури, пов’язаної з військово-промисловим комплексом та газотранспортуючими компаніями Росії".

"Спроба контрабанди обладнання пояснюється тривалою відсутністю у РФ потужностей для самостійного серійного виробництва та ремонту газотурбінної техніки, що до 2014 року забезпечувалася виключно миколаївським підприємством", – заявляє відомство.

"Під час обшуків за місцем мешкання і роботи фігурантів справи правоохоронці вилучили значну кількість обладнання, комплектуючих, а також креслення та специфікації, що підприємство раніше постачало на замовлення російської сторони", – зазначає СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.

Затриманим оголошено про підозру, вирішується питання обрання їм запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.