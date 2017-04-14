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Холодницький дорікнув НАБУ за надмірний піар

П'ятниця, 14 квітня 2017, 13:02

Глава Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає, що Національне антикорупційне бюро зловживає піаром.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Фокус".

"У принципі, я задоволений результатами, які показали антикорупційні органи за перший рік своєї роботи. Але незадоволений надмірним піаром — для органів слідства це погано. Не дарма ж є таке поняття як "таємниця слідства", що забезпечує незалежне розслідування справи. Я не розумію, навіщо правоохоронному органу більше 10 співробітників у прес-службі", - зазначив глава САП.

В якості прикладу розголошення "таємниці слідства" антикорупційним бюро він навів публікацію на сайті НАБУ листування у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, в якій фігурував американець Пол Манафорт.

"Тоді прокурор не давав дозволу розголошувати ці дані. НАБУ також публічно повідомляло, що направило підозру САП щодо службових осіб МАУ. Це прямий відкритий сигнал можливим підозрюваним: тікайте", - розповів Холодницький.

"Який сенс говорити громадськості, що ти направив підозру прокурору на погодження? Мовляв, підпише - хороший прокурор, не підпише - поганий?", - додав він.

Як повідомлялося, дослідження аудиторської компанії Ernst & Young, показало, що Україна опинилася на першому місці за рівнем корупції серед 41 країни Європи, Близького Сходу, Індії та Африки з розвиненими ринками і ринками, що розвиваються.

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