В ув'язненого в Криму українця Панова з'явився сусід із туберкульозом

В камеру кримського СІЗО, де сидить українець Євген Панов, підселили хвору на туберкульоз людину.

Про це повідомив у Facebook брат затриманого Ігор Котелянець.

"Скоти підселили до Жені людину, хвору на туберкульоз. Подаємо запити-скарги", ‒написав він.

У коментарі виданню "Крим.Реалії" Котелянець сказав, що адвокати Панова готуються подавати запити та скарги на адресу СІЗО, щоб з'ясувати подробиці інциденту.

"Плюс Валерія Лутковська відправила на уповноваженого з прав людини в Росії запит у зв'язку з цією ситуацією. Запити пов'язані з тим, що є інформація про те, що людина, яка хвора на туберкульоз, була поміщена до здорових людей. Ми хочемо, щоб вони (керівництво СІЗО ‒ ред.) прояснили ситуацію ‒ що це за людина і чому її поселили в камеру з Женею", ‒зазначив Котелянець.

Як повідомлялося, раніше ФСБ Росії заявила, що в ніч на 7 серпня 2016 року в районі міста Армянськ у Криму виявила групу диверсантів, при затриманні якої нібито загинув співробітник служби.

За даними ФСБ, серед затриманих диверсантів був один з їхніх організаторів - житель Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Панов.

В МО спростували повідомлення про українських диверсантів і причетності затриманих до українських спецслужб. Брат Панова Ігор Котелянець вважає, що Євген був викрадений в Запорізькій області і вивезений до Криму.

МЗС України повідомляло про застосування до Панова тортур.