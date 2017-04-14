Бойовики обстрілюють всю лінію розмежування: поранено 3 бійців ЗСУ

Троє українських військовослужбовців отримали поранення в ході антитерористичної операції 14 квітня, ще один боєць травмований.



Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"З початку доби, станом на 15.00, підрозділи російсько-терористичних військ 24 рази порушили оголошений режим "тиші", – йдеться в повідомленні.

Застосування противником мінометів калібру 120-міліметрів зафіксовані під час обстрілів наших позицій поблизу населеного пункту Водяне, міномети калібру 82-мм – поруч населених пунктів Верхньоторецьке, Авдіївка, Кам’янка та Катеринівка.

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по опорних пунктах сил АТО фактично вздовж усієї лінії розмежування.

"Внаслідок бойових дій троє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення", – уточнили в штабі АТО.

Українська правда