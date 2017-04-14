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Захарченко заявив, що не проти зустрітися з Порошенком

П'ятниця, 14 квітня 2017, 19:49

Ватажок ОРДО Олександр Захарченко заявив, що готовий зустрітися з президентом України Петром Порошенко для запобігання загостренню на Донбасі.

Про це він сказав під час прямої лінії з жителями України, повідомляє ТАСС.

"Якщо хтось хоче шукати вихід з глухого кута і тим самим запобігти новому витку кровопролитної війни, то ми готові з ним розмовляти. Я відкрию страшну таємницю. Якщо Порошенко продемонструє готовність до переговорів і підтвердить свою рішучість припинити війну, то я готовий навіть з ним сісти за стіл переговорів", - сказав Захарченко, відповідаючи на відповідне запитання.

Теми: ЗахарченкоПорошенко
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