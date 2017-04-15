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Троє українців постраждали в ДТП в Росії

Субота, 15 квітня 2017, 05:59

У великому ДТП в Ленінградській області РФ постраждали троє громадян України.

Про це повідомляє ТАСС.

За попередньою версією, яку озвучила прокуратура Ленінградської області РФ, вранці в п'ятницю, 14 квітня, водій мікроавтобуса Ford Transit, в якому їхали дорожні робітники (в тому числі і українці), не впорався з керуванням у зв'язку зі складними дорожніми умовами - ожеледицею і сніжним накатом, через що і виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з вантажівкою "КамАЗ" з напівпричепом.

Напередодні в Петербурзі і Ленінградській області пройшов снігопад, місцями висота снігового покриву досягала 20 см.

Постраждали 6 громадян РФ, 5 громадян Узбекистану, 4 громадянина Киргизії, 3 українців і 1 громадянин Таджикистану.

"Постраждали будівельники швидкісної траси М11. Народ в автобусі не був пристебнутий", - повідомили в уряді Ленінградської області.

Шестеро постраждалих перебувають у важкому стані, четверо - в стані середньої тяжкості. Чи є серед "важких" громадяни України - у повідомленні не уточнюється.

Теми: ДТПРосія
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