ДержНС посилить режим служби на Великодні свята

На період Великодніх свят з 15 квітня до ранку 18 квітня підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим несення служби.

Про це 15 квітня повідомили у ДержНС.

У Великодню ніч та 16 квітня рятувальники чергуватимуть у храмах та церквах по всій території України, на варті перебуватимуть близько 7 тис. ос. особового складу та понад 2 тисячі пожежно-рятувальної техніки.

У ДержНС зазначили, що посилена готовність сил і засобів до реагування на надзвичайні ситуації пояснюється масовим використанням відкритого вогню, зокрема - свічок та лампадок під час урочистих богослужінь у храмах.