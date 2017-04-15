Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві на частині проспекту Перемоги обмежать рух

Субота, 15 квітня 2017, 12:51

У Києві з 19 квітня частково обмежать рух транспортних засобів на ділянці проспекту Перемоги.

Про це 15 квітня повідомили у КМДА. 

Зазначається, що рух транспорту буде обмежено до 2 смуг на ділянці від вул. Галаганівської до будинку №67 на проспекті Перемоги у зв'язку з виконанням робіт із реконструкції транспортної розв'язки на перетині просп. Перемоги з вул. Данила Щербаківського.

Рух транспорту шляхопроводом не обмежуватиметься, зазначили у КМДА.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Останні новини
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працює по "Шахедах", чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
Усі новини...
Реклама: