У Києві на частині проспекту Перемоги обмежать рух

У Києві з 19 квітня частково обмежать рух транспортних засобів на ділянці проспекту Перемоги.

Про це 15 квітня повідомили у КМДА.

Зазначається, що рух транспорту буде обмежено до 2 смуг на ділянці від вул. Галаганівської до будинку №67 на проспекті Перемоги у зв'язку з виконанням робіт із реконструкції транспортної розв'язки на перетині просп. Перемоги з вул. Данила Щербаківського.

Рух транспорту шляхопроводом не обмежуватиметься, зазначили у КМДА.