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У Києві відкриють школу з безпеки велоруху

Субота, 15 квітня 2017, 15:28

У Києві стартує Велошкола з безпеки руху, на якій розкажуть, де і як має рухатися велосипедист у місті, як проїжджати великі розв’язки, що означають дорожні знаки тощо.

Як повідомляє прес-служба Асоціація велосипедистів Києва, навчання розпочнеться 23 квітня і проходитиме на Контрактовій площі біля пам’ятника Григорію Сковороді.

Заняття проходитимуть двічі на місяць у різних районах Києва до 24 вересня.

Велонавчання з безпеки руху триватимуть дві години. Вони складатимуться з теоретичної частини і навчальної поїздки в супроводі велотренера.

"Щоб взяти участь у практичній велопоїздці, необхідно приїхати на справному велосипеді. На теоретичну частину можна приходити без велосипеда", - повідомляють в АВК.

Участь у велошколі вільна за умови реєстрації. 

Українська правда. Київ

Теми: Київ
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