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На Житомирщині суд арештував вантажівку з львівським сміттям

Субота, 15 квітня 2017, 17:58

У Житомирській області суд арештував затриману в селищі Пулино вантажівку з львівським сміттям.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Пулинську районну державну адміністрацію.

Як наголошується в повідомленні, таке рішення Пулинський районний суд прийняв 14 квітня, після того, як громадськість Пулинського району зібралася біля місцевої поліції з вимогою покарати перевізників львівського сміття.

"У Житомирській області в смт Пулино за рішенням районного суду затримано вантажівку з львівським сміттям, яку було виявлено 14 квітня на території Пулинського району. Районний суд провів засідання у день затримання автомобіля на вимогу жителів району про покарання перевізників сміття", - повідомили в РДА.

Суд своїм рішенням задовольнив подання місцевої поліції і наклав арешт на транспортний засіб.

В Житомирській області 14 квітня знову виявили сміття, вивезене зі Львова. За даними Житомирської ОДА, на території Пулинського району, зокрема в селах Улашанівка і Червоносілка, було скинуто близько 200 тонн сміття. У смітті виявили товарні чеки зі Львова та документи з найближчих районів Львівської області.

Також поліція виявила поблизу села Улашанівка автомобіль, завантажений 20 тоннами відходів. Місцеві жителі заблокували цю вантажівку, вимагаючи від влади Львова прибрати незаконно скинуте в районі сміття.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЖитомирЛьвів
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