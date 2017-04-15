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В Одесі й на Прикарпатті поліцейських викрили у хабарництві

Субота, 15 квітня 2017, 18:57

Трьох поліцейських викрили у хабарництві упродовж одного дня.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, на Івано-Франківщині неправомірну вигоду вимагав в.о. начальника сектору дозвільної системи, а в Одесі до незаконного збагачення вдалися дільничний офіцер та слідчий поліції.

До Івано-Франківського управління внутрішньої безпеки ДВБ НПУ надійшла оперативна інформація щодо одного зі співробітників Управління превентивної діяльності обласної поліції. В.о. начальника сектора дозвільної системи було викрито у систематичному вимаганні коштів за отримання дозвільних документів на зброю.

 
Всі фото прес-служби Нацполіції

 

Так, від одного з чоловіків, який мав намір оформити дозвіл на травматичну зброю, капітан поліції зажадав 9 тисяч гривень. Заявник приніс гроші поліцейському до службового кабінету. 30-річний посадовець був відразу затриманий спільними зусиллями оперативників внутрішньої безпеки поліції, УСБУ та прокуратури Івано-Франківської області.

Аналогічний вид "заробітку" обрав і співробітник превенції поліції Одеси. Місцевим Управлінням Департаменту внутрішньої безпеки стало відомо, що дільничний офіцер Приморського відділу поліції "стягує" плату з осіб, умовно звільнених від покарання.

Наприклад, за надання дозволу піднаглядній особі на проживання не за місцем реєстрації поліцейський вимагав кілька тисяч гривень. У разі відмови платити хабарі дільничний погрожував дати "підопічному" таку характеристику, з якою повернення до виправної установи ставало неминучим.

Черговий раз старший лейтенант поліції свою згоду на виїзд одного з одеситів за межі міста "оцінив" в 10 тисяч гривень. Сім тисяч отримав під час першої зустрічі, а потім -  ще три. Після одержання останньої суми хабара його затримали сумісними діями працівники Одеського управління ДВБ НПУ, Служби безпеки України та обласної прокуратури і вилучили у нього речові докази.

Цього ж дня ще одного одеського поліцейського затримали з хабарем в іноземній валюті. Затриманий – 25-річний слідчий Біляївського відділу поліції Одеси.

Саме у його провадженні опинилися матеріали щодо розслідування крадіжки групою осіб металобрухту на водонапірній вежі. Серед фігурантів справи – 24-річний місцевий мешканець. Під час спілкування з його батьком поліцейський акцентував, що може посприяти уникнути відповідальності його синові, щоправда за 500 доларів США винагороди.

Свої бажані 500 доларів США старший лейтенант поліції отримав, однак у цей момент у його кабінеті з’явилися оперативники ДВБ, СБУ та слідчі військової прокуратури.

 

В порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу співробітника поліції Івано-Франківська та його одеських колег затримано. Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Санкція статті, яка їм інкримінується, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Теми: поліціяхабар
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