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"Білі каски": в результаті вибуху в Сирії загинуло не менше 100 осіб

Субота, 15 квітня 2017, 22:54

За інформацією Сирійської цивільної оборони, також відомої як "Білі каски", в результаті вибуху біля колони з автобусами евакуйованих жителів Алеппо загинуло щонайменше 100 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

"Сирійська цивільна оборона" в провінції Алеппо стверджує, що її добровольці змогли винести щонайменше 100 тіл з місця вибуху.

За повідомленнями сирійських державних ЗМІ, щонайменше 39 осіб було вбито. За словами представника повстанців, щонайменше 30 з його бійців, які охороняли евакуйованих, були вбиті під час вибуху.

За інформацією Сирійської обсерваторії з прав людини, в результаті вибуху загинули 43 людини.

Як повідомлялося, в суботу біля колони автобусів з евакуйованими людьми, які очікували на виїзд в сирійському місті Алеппо, стався вибух.

За попередньою інформацією, терорист-смертник підірвав замінований автомобіль поряд з колоною. Раніше повідомлялося про 16 загиблих.

Вибух стався в районі Рашідін на околиці Алеппо, де скупчилися десятки автобусів, які перевозять шиїтів з двох сіл, які були евакуйовані в рамках угоди між сирійським урядом і повстанцями.

Раніше стало відомо, що тисячі сирійців застрягли в Алеппо і прилеглих районах під час евакуації з двох шиїтських сіл в обмін на сунітських повстанців і їхні родини.

Українська правда

Теми: Сирія
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