У США тисячі людей вимагали оприлюднити декларації Трампа

Тисячі людей в США вийшли на марші протесту "Tax Day" ( "День податків") з вимогою змусити президента Дональда Трампа оприлюднити його федеральні податкові декларації.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

15 квітня демонстрації пройшли в десятках міст по всій території США, вони збіглись з щорічним терміном подання американцями своїх податкових декларацій до федеральному уряду.

Трамп був першим кандидатом від великої політичної партії США за більш ніж 40 років, який не оприлюднював своєї податкової декларації під час виборчої кампанії в минулому році.

У США немає строгої вимоги, щоб кандидати оприлюднювали свої декларації, але критики кажуть, що це є свідченням того, що президент щось приховує.