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У Туреччині затримали 49 підозрюваних у підготовці теракту

Неділя, 16 квітня 2017, 00:54

У Стамбулі 15 квітня поліція затримала 49 підозрюваних, які, ймовірно, планували масштабний теракт напередодні конституційного референдуму, який відбудеться 16 квітня.

Про це повідомляє Anadolu.

Відзначається, що затримані пов'язані з терористичним угрупуванням ІДІЛ.

Підозрювані, в тому числі 41 іноземний громадянин, були взяті під варту під час одночасних рейдів в семи районах Стамбула.

Під час операції поліцейські також вилучили зброю, електронні термінали, велику кількість банківських карт, близько 341 тис доларів готівкою.

У неділю в Туреччині пройде референдум, на якому будуть голосувати за конституційні поправки, в тому числі з надання президенту більш широких повноважень і переходу нинішньої парламентської системи на президентську.

Теми: терактТуреччина
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