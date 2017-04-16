Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фрегат британських ВМС супроводить кораблі РФ через Ла-Манш

Неділя, 16 квітня 2017, 03:33

Фрегат ВМС Великобританії HMS Sutherland супроводить два російських військових корабля через Ла-Манш.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Британії.

Відзначається, що російські кораблі були виявлені вранці 14 квітня, коли вони пливли по Північному морю в бік протоки Па-де-Кале.

До кінця дня до російських корветів "Кмітливий" і "Жвавий" приєдналися кораблі супроводу - танкер і океанський буксир.

HMS Sutherland буде продовжувати стежити за пересуваннями кораблів, які проходять близько до територіальних вод Великобританії.

"HMS Sutherland ретельно відстежує ці російські кораблі, коли вони проходять близько до британських вод. Королівський флот зберігає пильність і завжди готовий забезпечити безпеку Британії", - заявив міністр оборони країни Майкл Феллон.

Теми: Велика БританіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Велика Британія
На півдні України наступальні дії сповільнює відростання підліска – Британська розвідка
РФ формує нові підрозділи, але цього недостатньо без посилення мобілізації – розвідка Британії
Британський регулятор просить громадськість висловитися щодо угоди між Microsoft і Activision Blizzard
Останні новини
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працює по "Шахедах", чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
Усі новини...
Реклама: