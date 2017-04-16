Глава МЗС Туреччини: Політика інтеграції до ЄС залишиться стратегічним пріоритетом

Політика інтеграції до Європейського союзу залишиться стратегічним пріоритетом Туреччини.

Про це глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у публікації для видання Le Figaro, пише Anadolu.

Глава МЗС Туреччини зазначив, що низка висловлювань, озвучених в Європі, викликають стурбованість Анкари.

"Туреччина виконує критерії Маастрихтського договору. Однак низка країн ЄС створюють штучні перешкоди на шляху відкриття нових пунктів переговорного досьє щодо вступу Туреччини до ЄС. Тобто Анкара готова до діалогу. Сторона, яка затягує процес - Євросоюз", - заявив Чавушоглу.

Також він висловив здивування у зв'язку з тим фактом, що висловлювання Анкари щодо невиконання зобов'язань країн ЄС наражаються на критику європейської сторони.

"Завдяки Туреччині потік нелегальних біженців з Сирії, Іраку та інших країн до країн ЄС знизився до мінімуму: до домовленості між Брюсселем і Анкарою у країни ЄС щодня прибувало від 7 до 10 нелегалів. До березня 2017 року цей показник знизився", - заявив глава МЗС Туреччини.