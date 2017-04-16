Бжезинський: Майбутнє Криму залежить від трьох чинників

Американський політолог і колишній радник президента США з нацбезпеки Збігнев Бжезинський вважає, що майбутнє Криму залежить від трьох визначальних чинників.

Про це він заявив в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza, передає zn.ua.

"Компроміс у довгостроковій перспективі щодо Криму можливий, але лише з урахуванням трьох головних чинників, що визначають долю півострова: російського населення і військ РФ, українського населення і кримських татар", - заявив Бжезинський.

"Йдеться не про передачу Криму повністю Україні, так само як і не може йтися про повернення Криму цілком Росії. Думаю, з часом, можливо якось досягти певного політичного рішення, згідно з яким Крим буде повернутий якимось чином на основі визнання і враховуючи існування цих трьох елементів - нового російського шару, існуючого кілька десятиліть українського шару, а також частини, про яку до цього часу не говорили зовсім - кримські татари, які також мають право на самовизначення", - зазначив він.

На думку Бжезинського, описаний ним сценарій неможливо втілити зараз, однак з часом це стане можливим.