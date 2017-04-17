Ердоган має намір відновити смертну кару

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про намір відновити в країні смертну кару.

Про це він заявив після оголошених результатів конституційного референдуму, пише DW.com.

Відновлення практики страти буде його "першим завданням", заявив Ердоган у Стамбулі під час виступу перед своїми прихильниками.

Для схвалення смертної кари потрібна підтримка не менше двох третин депутатів турецького парламенту. Якщо серед депутатів ця ідея не отримає достатньої підтримки, тоді буде проведено референдум, сказав Ердоган. При цьому референдум можливо буде провести якщо за пропозицію проголосує 60 відсотків членів парламенту.

Про можливість повернення до смертної кари Ердоган заговорив після невдалої спроби державного перевороту, що сталася влітку 2016 року. У Брюсселі відзначили, що відновлення вищої міри покарання поставить хрест на планах Туреччини вступити до Євросоюзу.

Як повідомлялося, перемогу на нинішньому референдумі здобули прихильники розширення повноважень глави держави. Після підрахунку даних з 99,99% дільниць по території країни прихильники референдуму лідирують, маючи 51,35% підтримки.

Як відомо, на референдум у Туреччині було винесене питання змін до конституції, за якими президент Ердоган отримує всю повноту влади в країні.