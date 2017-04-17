Чавушоглу: Політика інтеграції в ЄС залишиться пріоритетом Туреччини

Політика інтеграції в Європейський союз залишиться стратегічним пріоритетом Туреччини.

Цю думку зі сторінок видання Le Figaro висловив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє агентство Анадолу.

Глава дипломатії зазначив, що тема відносин Туреччини з Євросоюзом залишається однією з основних тем обговорень європейських ЗМІ.

На думку Чавушоглу, ряд висловлювань, озвучених в Європі, викликають стурбованість Анкари.

"Туреччина виконує критерії Маастрихтського договору. Однак ряд країн ЄС створюють штучні перешкоди на шляху відкриття нових пунктів переговорного досьє щодо вступу Туреччини в Євросоюз. Тобто Анкара готова до діалогу. Сторона, яка затягує процес - Євросоюз", - підкреслив глава дипломатії.

Чавушоглу висловив також здивування в зв'язку з тим, що висловлювання Анкари щодо невиконання зобов'язань країн ЄС, наражаються на критику європейської сторони.

Він заявив, що завдяки Туреччині потік нелегальних біженців з Сирії, Іраку та інших країн в країни ЄС знизився до мінімуму.

Нагадаємо, 24 листопада 2016 року було прийнято резолюцію, в якій євродепутати закликають запровадити тимчасовий мораторій на переговори з Туреччиною про вступ до Європейського Союзу.

У резолюції йдеться про те, що Туреччина, проте, повинна залишатися "прикріпленою" до ЄС.

Як повідомлялося, 16 квітня в Туреччині відбувся референдум про зміни до конституції, за якими президент Ердоган отримує всю повноту влади в країні. За результатами підрахунку даних з 99,99% дільниць по території країни за розширення повноважень президента проголосували 51,35% виборців.

Після цього президент Ердоган повідомив про намір відновити в країні смертну кару.

У Брюсселі відзначили, що відновлення вищої міри покарання поставить хрест на планах Туреччини вступити до Євросоюзу.