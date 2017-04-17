У Британії закликають позбавити дружину Асада британського громадянства

Група британських депутатів закликає позбавити британського громадянства дружину президента Сирії Асму Асад.

Про це повідомляє BBC.

Ліберал-демократи мають намір направити офіційний лист з відповідним проханням до міністерства внутрішніх справ.

41-річна Асма Асад народилася і здобула освіту в Лондоні, у неї подвійне сирійсько-британське громадянство. У 2000 році вона повернулася до Сирії, де вийшла заміж за Башара Асада.

У сирійської першої леді є кілька акаунтів в соціальних мережах, на які підписані сотні тисяч людей. У своїх публікаціях вона захищає дії свого чоловіка і критикує політику західних країн.

У листі парламентарів, який цитує газета Telegraph, йдеться: "Якщо Асма продовжить захищати злочинні дії режиму Асада, британський уряд буде зобов'язаний позбавити її громадянства або довести, що її дії не завдають серйозного збитку важливим інтересам Сполученого Королівства".

"Прийшов час почати тиснути на Асада будь-якими можливими способами, в тому числі і через таких людей, як пані Асад, яка абсолютно також є частиною пропагандистської машини, що здійснює військові злочини", - прокоментував Sunday Times член комітету палати громад з міжнародних відносин, консерватор Надим Захаві.

Як зазначає Telegraph, міністр внутрішніх справ має право позбавити Асму Асад громадянства, оскільки у неї їх два, - в разі, якщо вирішить, що такий крок "піде на користь суспільству".

У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що не коментують індивідуальні випадки питань громадянства.

Відносно Асми Асад діють санкції Євросоюзу: їй заборонено відвідувати країни ЄС, а її активи там заморожені. Наявність британського паспорта дозволяє їй в'їжджати до Британії.

У 2012 році британські ЗМІ писали про те, що міністерство внутрішніх справ "розглядає можливість позбавити пані Асад британського громадянства", однак конкретних дій за цим не послідувало.

Міжнародний тиск на сирійську владу посилився після хімічної атаки на місто Хан-Шейхун 4 квітня, в результаті якої загинули 89 осіб.

Президент Асад відкидає звинувачення і називає атаку "стовідсотковою фабрикацією".