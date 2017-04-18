Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

8 нардепів прогуляли всі засідання Ради у квітні

Вівторок, 18 квітня 2017, 13:51

8 нардепів пропустили всі засідання Верховної Ради у квітні.

Про це свідчать дані щомісячного моніторингу громадського руху "Чесно", оприлюднені у вівторок.

У квітні Верховна Рада працювала у сесійному залі 8 днів, за які провела 12 засідань, і 449 голосувань.

8 депутатів не зареєструвалися письмово з невідомих причини і жодного разу не голосували у березні. Серед них:

Петро Сабашук ("Блок Петра Порошенка") – запорізький бізнесмен-мажоритарник, заступник голови будівельного комітету;

Семен Семенченко ("Самопоміч") – активний учасник так званої блокади окупованих територій;

Вячеслав Богуслаєв ("Воля народу") – найбагатший народний депутат, згідно з декларацією за 2016 р.;

Олександр Онищенко ("Воля народу") – нардеп-утікач, який переховується в Лондоні від кримінального переслідування щодо газових махінацій;

Євген Бакулін ("Опозиційний блок") – фігурант антикорупційних розслідувань;

Андрій Білецький (позафракційний) – котрий не відвідав жодного засідання за 2016 рік;

Дмитро Ярош (позафракційний) – який був відсутній без поважних причин на 80% засідань за всю каденцію;

Сергій Клюєв (позафракційний), – якого Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.

 

Більшість з цих депутатів були прогульниками і в березні, зазначають активісти.

 
Найгірше ходили на роботу депутати "Волі народу". Найкраща відвідуваність - у ВО "Батьківщина".

У "Чесно" зазначають, що навіть 100%-го прогульника відкликати неможливо. Єдине, чим можна покарати "недоторканних", – позбавити частини зарплатні. За дорученням спікера, з вересня 2016 року прогульників також час від часу публікують у газеті "Голос України".

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Верховна Рада
Заява Ткаченка на звільнення уже в Раді, розглянуть на найближчому засіданні
Через заборону ОПЗЖ її представник не може зайти у Верховну Раду – ЦВК
У Раді пропонують відновити фінансове звітування партій
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: