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Дев'ятий фігурант справи про теракт в петербурзькому метро визнав провину

Вівторок, 18 квітня 2017, 15:56

Дев'ятий фігурант справи про теракт в петербурзькому метро Аброр Азімов, затриманий напередодні в РФ, визнав свою провину.

Про це повідомив його адвокат Армен Задоян, передає ТАСС.

"Він визнав провину в повному обсязі, можна так сказати", - зазначив Задоян.

Басманний суд Москви у вівторок, 18 квітня, розглядає питання про обрання запобіжного заходу Азімову.

Як повідомила напередодні офіційний представник СК РФ Світлана Петренко, затриманий в Одинцовському районі Московської області Аброр Азімов є співучасником злочину, його роль встановлюється. Разом з тим в Центрі громадських зв'язків ФСБ Росії повідомили, що виходець із Центрально-Азіатського регіону Аброр Азімов є одним з організаторів теракту в петербурзькому метро. За даними ФСБ, він здійснив підготовку терориста-смертника, який привів в дію вибуховий пристрій.

В ході затримання у Азімова знайшл вогнепальну зброю і боєприпаси. Він підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 205 ( "Терористичний акт") і ч. 2 ст. 222.1 ( "Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв") КК РФ.

Вибух стався в петербурзькому метро вдень 3 квітня у вагоні поїзда на перегоні між станціями "Технологічний інститут" і "Сінна площа". Жертвами теракту стали 14 пасажирів, загинув терорист, який привів в дію вибуховий пристрій, більше 50 постраждали.

Пізніше ще один вибуховий пристрій було знешкоджено на станції метро "Площа Повстання". Слідчий комітет назвав ім'я чоловіка, що влаштував вибух - ним виявився уродженець Киргизії Акбаржон Джалилов.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 205 ( "Терористичний акт") і ч. 2 ст. 222 ( "Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв") КК РФ. 6 квітня СК повідомив про затримання в Петербурзі і Москві восьми підозрюваних у кримінальній справі. Пізніше вони були заарештовані. 11 квітня директор ФСБ Росії Олександр Бортніков повідомив, що підозрювані були членами законспірованих терористичних осередків.

Теми: терактметро
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