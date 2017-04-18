ГПУ дозволили провести реконструкцію подій на Інститутській без "беркутівців"

Святошинський райсуд Києва зобов'язав ГПУ до 1 вересня завершити слідчий експеримент з відтворення обставин убивства 48 активістів Євромайдану на вулиці Інститутській в Києві.

Про це сказав головуючий суддя Сергій Дячук, передають Українські новини.

Про продовження строків суд попросили прокурори, які зазначили, що до 18 квітня не вдалося завершити слідчий експеримент.

Суд присяжних їх клопотання задовольнив і продовжив термін до 1 вересня, а також зобов'язав прокурорів до цієї дати представити інформацію про результати експерименту.

На час проведення слідчого експерименту засідання в справі відкладатися не будуть.

Крім того, суд відмовив захисту обвинувачуваних у відводі прокурора Романа Псюка й 2 судових експертів. Адвокати стверджували, що прокурор відмовився залучати підсудних екс-беркутівців до слідчого експерименту з відтворення обставин убивства євромайданівців.

На думку захисту, це рішення прокурора є незаконним і демонструє його упередженість. Прокурори, у свою чергу, повідомили, що не залучають обвинувачуваних до реконструкції подій, тому що не можуть забезпечити їх безпеки на відкритому просторі, а саме на Алеї героїв Небесної сотні й вул. Інститутській в Києві.

Суд присяжних у цій ситуації став на сторону прокуратури й зазначив, що в законодавстві не передбачений обов'язок прокурорів і слідчих залучати підсудних до проведення слідчих і процесуальних дій.

Як відомо, 2 березня Святошинський райсуд Києва продовжив до 30 квітня арешт колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану.