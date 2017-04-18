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Клименка чекатимуть в ГПУ у п’ятницю

Вівторок, 18 квітня 2017, 19:21

Генпрокуратура викликає на допит екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

Відповідна повістка розміщена на сайті Генпрокуратури.

Згідно з інформацією, Клименкові необхідно з’явитися 21 квітня о 10 годині до другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою вул. Антоновича, 114.

Екс-міністра допитуватимуть у якості підозрюваного.

Як відомо, Голосіївський райсуд Києва дозволив заочне розслідування стосовно екс-міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка.

За даними ГПУ, Клименко у період квітня 2012 – вересня 2013 року, обіймаючи посаду голови ДПСУ (міністра доходів і зборів), "у складі створеної і очолюваної Януковичем В.Ф, злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації".

Клименко покинув Україну після розстрілів на Майдані у Києві й утечі Віктора Януковича в лютому 2014 року. Найімовірніше, що він переховується  в Росії.

Українська правда

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Теми: КлименкоГенпрокуратура
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