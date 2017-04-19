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Трамп підписав указ "Купуй американське і наймай американців"

Середа, 19 квітня 2017, 07:06

Новий указ президента США передбачає розробку заходів щодо зміни порядку видачі робочих віз іноземцям, а при держзакупівлях відомства повинні будуть купувати більше американської продукції.

Текст розпорядження опублікований на сайті Білого дому, пише DW.com.

Цим указом Трамп доручає міністерствам юстиції, праці та нацбезпеки запропонувати заходи щодо зміни порядку видачі американських робочих віз H-1B, щоб уникнути "шахрайства та зловживань". На його думку, зараз такі візи видаються "абсолютно випадковим методом".

"Вони повинні видаватися найбільш висококваліфікованим і високооплачуваним фахівцям і ніколи не повинні використовуватися для заміни американців", - підкреслив Трамп.

Щорічно в США видається близько 85 тисяч робочих віз H-1B, часто до них вдаються високотехнологічні компанії з Кремнієвої долини, відзначає агентство AFP.

Крім того, указ передбачає збільшення частки американських товарів в держзакупівлях за федеральними контрактами. На думку Трампа, роками в США робилися "нерозсудливі виключення" з цього правила.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
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