У Туреччині подовжено надзвичайний стан ще на три місяці

Парламент Туреччини схвалив продовження режиму надзвичайного стану ще на 3 місяці.

Про це повідомляє Anadolu.

"Турецький парламент продовжив у вівторок надзвичайний стан, що триває, ще на три місяці", - йдеться у повідомленні.

Згідно з Конституцією країни, максимальний термін надзвичайного стану складає шість місяців.

Для запровадження надзвичайного стану, уряд повинен бачити серйозні ознаки масштабного насильства, які можуть нашкодити демократичному середовищу Туреччини або встановленим Конституцією основним правам і свободам громадян.

Вперше рішення про запровадження надзвичайного стану було запроваджене парламентом 21 липня минулого року після спроби державного перевороту в ніч на 16 липня. Надзвичайний стан після цього продовжували у жовтні і січні. Термін дії останнього рішення про продовження надзвичайного стану спливає 19 квітня.