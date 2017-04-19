Бойовики на Донбасі анонсували парад військової техніки 9 травня
Середа, 19 квітня 2017, 14:36
Бойовики так званої організації "ДНР" планують провети 9 травня парад військової техніки.
Про це у середу повідомляють підконтрольні бойовикам інтернет-ресурси.
Вказується, що 9 травня в Донецьку відбудеться святковий парад Перемоги, "на якому буде представлена військова техніка, як стоїть на озброєнні ДНР, так і часів ВВВ".
Як відомо, проросійські бойовики в ОРДО два роки поспіль проводять військові паради на 9 травня.
Українська сторона неодноразово заявляла, що подібні дії є грубим порушенням Мінських домовленостей.
Українська правда