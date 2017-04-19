"Шляхетно, але нелегально": гумдопомога з ФРН потрапляє на Донбас через Росію

Німецька благодійна організація відправляє гуманітарну допомогу до непідконтрольних українському урядові районів Луганщини через територію Росії.

Про це йдеться в матеріалі української служби Deutsche Welle "Допомога Донбасу через Росію: шляхетно, але нелегально".

Благодійну організацію Aktionsbündnis Zukunft Donbass створила уродженка Житомирської області Раїса Штайнік, яка з 1974 року живе в німецькій федеральній землі Тюрингії.

Зазначається, що Штайнік постійно стежила за ситуацією на батьківщині, а початок воєнних дій на Сході країни у 2014 році її шокував.

Жінка вирішила допомогти лікарням Луганщини. Створивши Aktionsbündnis Zukunft Donbass, вона розпочала в Німеччині збір пожертв, а також вживаної медичної техніки та меблів для лікарень Луганщини.

Водночас допомогу, яку вона збирає, доставляють через територію Росії.

За словами активістки, везти до Луганська медичну техніку через українські блокпости її відрадили представники інших благодійних організацій, які раніше не доставляли на непідконтрольні території допомогу через решту території Україну, побоюючись, що вантаж на блокпостах можуть забрати або повернути назад.

Утім, як стверджує активістка, організація Aktionsbündnis Zukunft Donbass надіслала до Служби безпеки України листа, в якому просила офіційного дозволу на провезення вантажу, але за три місяці так і не отримала відповіді.

В свою чергу українські дипломати нагадують, що маршрут доставки допомоги не через митний кордон України є нелегальним.

"Ми очікуємо від наших німецьких партнерів активнішого залучення у процес інформування німецького суспільства про кримінальну відповідальність в Україні за такі дії", – йдеться зокрема у відповіді посольства України на запит DW.

Зовнішньополітичне відомство ФРН в свою чергу зазначає, що німецький уряд доставляє на Донбас гуманітарну допомогу винятково через решту української території.

На сайті посольства ФРН в Україні розміщена пам'ятка для потенційних німецьких благодійників, у якій дипломати наполегливо радять перед відправленням гуманітарних вантажів отримати консультацію у відповідних українських державних органах.

Водночас Штайнік планує й далі надсилати допомогу лікарням на Донбасі. При цьому один із наступних вантажів має вирушити вже на підконтрольну українському урядові територію – до Авдіївки.

"Якщо нашу допомогу можуть прийняти і вона може допомогти, то це найголовніше, що ми можемо в цій ситуації зробити. І на тому, і на іншому боці від війни страждають прості люди", – каже активістка.

Українські дипломати запевнили DW, що в Україні "високо цінують щиру допомогу німецьких друзів і партнерів тим українцям, які цього потребують внаслідок російської агресії". Та разом з тим посольство України в Німеччині наполегливо закликає надавати гуманітарну допомогу винятково у відповідності до чинного українського законодавства.