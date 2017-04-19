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Ситник: Мені не принципово, хто буде нашим аудитором

Середа, 19 квітня 2017, 22:29

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник запевняє, що для нього не мають значення прізвища аудиторів Бюро.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу в середу ввечері, передає Інтерфакс-Україна.

"Причина не в конкретному прізвищі (аудитора - ред.), а в процедурі, яка проходила", - сказав Ситник.

За його словами, НАБУ не може і не повинно висловлювати свою думку щодо конкретних кандидатів і процесу аудиту в цілому.

"Чесно кажучи, мені не принципово, хто буде нашим аудитором, головне - щоб рішення комісії зовнішнього контролю - буде воно позитивним чи негативним - щоб воно мало легітимність", - підкреслив директор НАБУ.

На думку Ситника, повинен бути високий рівень довіри до комісії з аудиту, щоб аудит сприйняли як об'єктивний, незалежно від того, яке рішення буде прийнято.

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада не змогла призначити одного з трьох аудиторів для Національного антикорупційного бюро.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУ
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