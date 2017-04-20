Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Батальйонна бойова група НАТО приступає до служби в Естонії

Четвер, 20 квітня 2017, 01:54

В Естонії в четвер, 20 квітня, відбудеться урочиста церемонія початку бойової служби дислокованих в країні військ НАТО.

Про це повідомили в прес-службі сил оборони Естонії, передає "Інтерфакс-Україна".

До складу батальйону НАТО входить близько 1200 військовослужбовців з країн Альянсу, в тому числі понад 800 з Великобританії і більше 300 з Франції. На озброєнні британського контингенту танки Challenger 2, бойові машини піхоти Warrior, самохідні гаубиці AS90 і бронемашини. У французького контингенту бойова техніка представлена танками Leclerc, бойовими машинами піхоти VBCI і бронемашинами VAB.

Французькі військові прослужать в Естонії вісім місяців, після чого їх змінять данці.

Батальйонна бойова група НАТО буде дислокуватися в військовому містечку в Тапа і взаємодіяти з 1-ою бригадою сил оборони Естонії. Керувати нею буде Сполучене королівство.

Війська прибули в Естонію на підставі рішень Варшавського саміту НАТО 2016 року, згідно з якими батальйонні бойові групи будуть розміщені в Латвії, Литві, Естонії та Польщі.

Теми: НАТОЕстонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
НАТО
Джонсон дорікнув НАТО за нерішучість: Саме тому Путін розпочав війну
Про НАТО та корупцію в Україні
Кулеба не думає, що запрошення України в НАТО відклали для торгу з Росією
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: