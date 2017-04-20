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ВРП не отримувала скарг на суддів за те, що відпустили "беркутівця"

Четвер, 20 квітня 2017, 14:35

До Вищої ради правосуддя не надходили скарги на суддів, які 6 квітня відпустити з-під варти екс-беркутівця Гончарова. Це дозволило йому втекти до РФ.

Про це Українській правді повідомила речниця секретаріату Вищої ради правосуддя Оксана Лисенко.

Вона зауважила, що  станом на 17 квітня 2017 року скарги щодо притягнення суддів Олега Присяжнюка, Тетяни Росік, В’ячеслава Дзюбіна  –   до дисциплінарної відповідальності щодо цього факту не надходило.

Водночас вона повідомила, що на розгляді Вищої ради правосуддя є інші скарги на дії вище зазначених суддів.

"Принагідно, повідомляємо, що відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя дисциплінарні органи Вищої ради правосуддя – Дисциплінарні палати – обмежені у праві проявляти ініціативу щодо відкриття дисциплінарних проваджень", - зауважила Лисенко.

Закон містить лише один випадок, коли така ініціатива може бути застосована. Відповідно до частини 10 статті 49 Закону, "якщо в процесі розгляду дисциплінарної справи Дисциплінарна палата дійде висновку про наявність ознак дисциплінарного проступку в діяннях інших суддів або про наявність ознак іншого дисциплінарного проступку в діяннях судді, щодо якого розглядається справа, Дисциплінарна палата може ухвалити рішення про відкриття відповідної дисциплінарної справи за власною ініціативою".

Як відомо, 6 квітня Апеляційний суд міста Києва ухвалив рішення скасувати запобіжний захід і постановив відпустити з-під варти екс-беркутівця Гончарова, який потім втік до Росії. Склад суду, який прийняв це рішення: Присяжнюк, Дзюбін, Росік.

Українська правда

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Теми: судБеркут
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