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Із початку війни на Донбасі на мінах загинуло 42 дітей

Четвер, 20 квітня 2017, 16:43
Із початку війни на Донбасі на мінах загинуло 42 дітей

З початку війни унаслідок підриву на мінах та через необережне поводження з боєприпасами загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення.

Про це, сьогодні, 20 квітня, йшлося на прес-конференції за участю представників штабу АТО, ДСНС України у Донецькій області та неурядової Міжнародної організації Halo Trust.

Впродовж чотирьох місяців поточного року через необережне поводження з боєприпасами загинули шестеро людей, троє були травмовані.

За попередніми підрахунками спеціалістів ця територія, яка потребує очищення від мін, складає близько 700 000 гектарів, а для цілковитого очищення території Донбасу потрібно від 10 до 15 років.

За словами начальника координаційної групи з протимінної діяльності штабу АТО полковника Сергія Зубаревського, найбільш вразливими залишаються населені пункти біля лінії зіткнення в районі проведення антитерористичної операції у так званій "сірій зоні".

Підірватися на міні можна де завгодно, адже зоною ризику може бути практично будь-яке місце по обидва боки від лінії розмежування.

Напередодні поминальних днів сапери ДСНС України у Донецькій області розміновують кладовища.

Групами розмінування від вибухонебезпечних предметів вже очищено більше 100 кладовищ, – зауважив полковник служби цивільного захисту Андрій Даник.

Теми: АТО
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