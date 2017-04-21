У Росії передислоковують військову техніку поблизу кордону з КНДР – ЗМІ

У Росії відбувається передислокація важкої військової техніки в бік кордону з Північною Кореєю на тлі побоювань щодо ймовірного збройного загострення між КНДР і США.

Про це повідомляють місцеві засоби інформації на Далекому Сході, зазначає "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленнями, жителі прикордонних районів стали свідками великих військових конвоїв, які пересуваються поїздами і автошляхами.

Веб-сайт DVHab.ru пише, що місцеві жителі побоюються ймовірного радіоактивного зараження в разі застосування ядерної бомби.

Водночас офіційний представник російського міністерства оборони назвав ці пересування техніки частиною "звичайних" військових навчань.

Як відомо, і США, і КНДР попередили про можливість превентивних ударів. Лідери Північної Кореї останнім часом наголошують, що можуть застосувати ядерну зброю.