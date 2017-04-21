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В России передислоцируют военную технику вблизи границы с КНДР – СМИ

Пятница, 21 апреля 2017, 08:17

В России происходит передислокация тяжелой военной техники в сторону границы с Северной Кореей на фоне опасений относительно возможного вооруженного обострения между КНДР и США.

Об этом сообщают местные средства массовой информации на Дальнем Востоке, отмечает "Радио Свобода".

Согласно сообщениям, жители приграничных районов стали свидетелями крупных военных конвоев, которые передвигаются поездами и автодорогами.

Сайт DVHab.ru пишет, что местные жители опасаются возможного радиоактивного заражения в случае применения ядерной бомбы.

В то же время официальный представитель российского министерства обороны назвал эти передвижения техники частью "обычных" учений.

Как известно, и США, и КНДР предупредили о возможности превентивных ударов. Лидеры Северной Кореи в последнее время отмечают, что могут применить ядерное оружие.

Темы: РосcияКНДР
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