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Україна переглядає списки заборонених російських артистів – Нищук

П'ятниця, 21 квітня 2017, 08:40

Міністр культури Євген Нищук заявляє, що міжвідомча комісія веде перегляд списків російських діячів культури, заборонених в Україні.

Про це міністр сказав в ефірі 1+1 в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у нас створена міжвідомча комісія, де за участю представників СБУ, працівників Нацради з питань телебачення і радіомовлення, професіоналів, експертів, представників медіакомпаній, в якій іде перегляд тих списків, які ще з тих часів, коли вони "скопом" пішли, де, ви знаєте, спочатку був той, хто підписався, а підписалися... ну ви знаєте, як там було. Після того можливо він нічого не говорив і їх (списки) очевидно необхідно переглядати", - сказав він

У той же час Нищук зазначив, що з'явилися нові артисти, які не просто роблять негативні висловлювання щодо України, а становлять собою певну загрозу безпеки України, як висловлюваннями, так і діями.

"Це знаходиться в площині і Ради національної безпеки і оборони, який виносить певні санкції або на 1 або на 3 роки, по-різному", – зазначив міністр культури.

Він додав, що в Міністерстві культури є група людей, яка обробляє звернення щодо тих чи інших діячів культури і направляє матеріали в СБУ.

"Так було стосовно деяких співачок, які планували виступи в певних залах і ці концерти були скасовані. Там були наведені конкретні факти того, що вони або були в анексованому Криму або вони висловлювалися неодноразово щодо української культури або української держави", – зазначив Нищук.

При цьому він підкреслив, що виступає проти цензури, однак обмеження проти пропаганди вводити необхідно.

Теми: Росіясанкції
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