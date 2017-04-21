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Прикордонники завернули росіянина, який симпатизує бойовикам

П'ятниця, 21 квітня 2017, 13:16

В аеропорту "Київ" 20 квітня співробітники Держприкордонслужби не пропустили через кордон одного з пасажирів, який прямував із Білорусі. 

Про це інформує у п'ятницю прес-служба ДПСУ.

Громадянин Росії 1985 року народження прибув рейсом "Мінськ-Київ". Під час заходів прикордонного контролю росіянин не зміг підтвердити мету свого візиту на територію України.  Також з`ясувалося, що він не мав достатніх грошових коштів для перебування на території нашої країни, зазначають прикордонники.

Коли вказаний росіянин почув, що його не пропустять на територію України, він "почав висловлювати свою прихильність діям бойовиків на тимчасово окупованих територіях та погрожувати фізичною розправою над громадянами України, які перебувають на території РФ".

Прикордонники зазначають також, що чоловік не стримував себе у використанні нецензурної лайки.

Наразі громадянину Росії заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки та відправили зворотним рейсом.

Українська правда

Теми: кордонРосіятероризм
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